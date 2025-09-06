Son dakika | Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan yayınlayan, sanal ortamda kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüphelinin jandarma tarafından yakalandığını duyurdu.

225 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Yakalanan şahısların 225 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu. 34 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı ve 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtilirken diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

MOTOSİKLET İLANLARI, TARIM KREDİSİ, YATIRIM DANIŞMANLIĞI...

Yakalanan şahısların sosyal medya hesaplarından sahte motosiklet ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları, kumar oyunu kurulumu yaparak kumar oynattıkları, internet üzerinden, "yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi" ilanları verip dolandırıcılık yaptıkları ifade edildi.

Yerlikaya'nın operasyona ilişkin açıklaması da şu şekilde: