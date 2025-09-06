Son dakika | Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada sahte ilan yayınlayan, internette kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan, yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüpheli jandarma tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilan yayınlayan, sanal ortamda kumar uygulamaları üzerinden kumar oynatan ve yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yapan 34 şüphelinin jandarma tarafından yakalandığını duyurdu.

225 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Yakalanan şahısların 225 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu. 34 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı ve 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtilirken diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

MOTOSİKLET İLANLARI, TARIM KREDİSİ, YATIRIM DANIŞMANLIĞI...

Yakalanan şahısların sosyal medya hesaplarından sahte motosiklet ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları, kumar oyunu kurulumu yaparak kumar oynattıkları, internet üzerinden, "yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi" ilanları verip dolandırıcılık yaptıkları ifade edildi.

Yerlikaya'nın operasyona ilişkin açıklaması da şu şekilde:

Siber suçlarla mücadele kapsamında Ankara, Adana, Muğla ve Edirne merkezli; Mersin, Niğde, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, İstanbul, Batman, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Kayseri, Diyarbakır ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya platformları üzerinden sahte “motosiklet” ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamalarının kurulumunu sağlayarak kumar oynattıkları,
İnternet siteleri üzerinden “yatırım danışmanlığı ve tarım kredisi” ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandıkları belirlenen şüpheliler hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

MASAK raporlarına istinaden şüphelilere ait yaklaşık 225 Milyon TL değerinde; 30 adet konut, 6 adet araç ve 40 adet banka hesabına el konuldu.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.????????

Sokaklarda olduğu gibi dijital mecralarda da vatandaşlarımızın huzurunu bozmaya çalışanlara göz açtırmıyoruz

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

