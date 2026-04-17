Son dakika | Siverek’te bir okulda öğretmene saldırı girişimi! Son anda engellendi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, bıçakla öğretmene saldırmak istedi. Bıçaklı saldırgan polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda sonucunda son anda engellendi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta bulunan okullara art arda düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda 1’i öğretmen 9’u öğrenci 10 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. Yaşanan korkunç olaylar tüm ülkeyi derin bir yasa sürüklerken Şanlıurfa’da korkunç bir olay daha meydana geldi.

VELİDEN ÖĞRETMENE BIÇAKLI SALDIRI GİRİŞİMİ!

Gazeteci İhsan Yalçın’ın aktardığına göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yer alan Dumlupınar Ortaokulu’nda, öğrenci velisi olduğu söylenen bir kişinin, okulda bir öğretmene bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

SON ANDA ENGELLENDİ!

Bıçaklı saldırgan, polis ekiplerinin araya girmesi sonucunda son anda engellendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Yaşanan olaya ilişkin Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir yaralanma söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

OKUL SALDIRILARINDA 10 KİŞİ CAN VERMİŞTİ!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen okul saldırıları, tüm ülkeyi derin bir yasa sürükledi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen saldırıda 16 kişi yaralanırken Kahramanmaraş’ta bir ortaokula yönelik silahlı saldırıda ise 1’i öğretmen 9’u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan korkunç saldırıların ardından öğretmenler iş bırakarak ülkenin farklı noktalarında “can güvenliği için” eylem yapmış ve eğitimdeki sorunları dile getirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

