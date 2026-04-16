Şanlıurfa'daki okul saldırısında 20 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili 20 kişi gözaltına alındı.

Olay, Salı günü Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçükömer Caddesi'ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan ve okuldan uzaklaştırılmasının ardından açık öğretim lisesine geçtiği öğrenilen Ömer Ket, av tüfeğiyle eski okuluna geldi. Okul binasına giren Ket, karşısına çıkanların üzerine ateş açtı. Saldırı sırasında okulda bulunan 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis memuru Emre Çopur ve kantin işletmecisi yaralandı.

ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN ATLADI

Silah seslerinin yükseldiği okulda büyük panik yaşanırken, bazı öğrencilerin saldırıdan kurtulmak için sınıf pencerelerinden aşağı atladığı belirtildi. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan öğretmen Cihat Edim'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Ömer Ket'in ise olay yerinden kaçamayacağını anlayınca aynı tüfekle yaşamına son verdiği saptandı.

VALİLİK: 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Valiliği, yaşanan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirten Valilik, "Söz konusu olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir. Olayın münferit bir hadise olduğu değerlendirilmekte olup, terör ya da örgütsel bir bağlantıya dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, idari soruşturma kapsamında Bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiği bildirildi.

Şanlıurfa'daki okul saldırganın ailesinden kan donduran tehdit mesajı!Şanlıurfa'daki okul saldırganın ailesinden kan donduran tehdit mesajı!

DOKUZ KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanelerde tedavisi devam eden yaralılara ilişkin son bilgiler de paylaşıldı. İl merkezindeki hastanelerde bulunan 9 yaralıdan 8'inin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Saldırıda yaralanan 1 öğrencinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu, ancak durumunun giderek iyileştiği ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Son Dakika | Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha gözaltına alındı
Kütahya'da kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı
Son dakika | Okul saldırılarının ardından eylem çağrısı yapan 127 kişi yakalandı
