Şanlıurfa'daki okul saldırısında 20 gözaltı

Olay, Salı günü Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçükömer Caddesi'ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan ve okuldan uzaklaştırılmasının ardından açık öğretim lisesine geçtiği öğrenilen Ömer Ket, av tüfeğiyle eski okuluna geldi. Okul binasına giren Ket, karşısına çıkanların üzerine ateş açtı. Saldırı sırasında okulda bulunan 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis memuru Emre Çopur ve kantin işletmecisi yaralandı.

ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN ATLADI

Silah seslerinin yükseldiği okulda büyük panik yaşanırken, bazı öğrencilerin saldırıdan kurtulmak için sınıf pencerelerinden aşağı atladığı belirtildi. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan öğretmen Cihat Edim'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Ömer Ket'in ise olay yerinden kaçamayacağını anlayınca aynı tüfekle yaşamına son verdiği saptandı.

VALİLİK: 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Valiliği, yaşanan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirten Valilik, "Söz konusu olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir. Olayın münferit bir hadise olduğu değerlendirilmekte olup, terör ya da örgütsel bir bağlantıya dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, idari soruşturma kapsamında Bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiği bildirildi.

Şanlıurfa'daki okul saldırganın ailesinden kan donduran tehdit mesajı!

DOKUZ KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanelerde tedavisi devam eden yaralılara ilişkin son bilgiler de paylaşıldı. İl merkezindeki hastanelerde bulunan 9 yaralıdan 8'inin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Saldırıda yaralanan 1 öğrencinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu, ancak durumunun giderek iyileştiği ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.