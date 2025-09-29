Son dakika | Sivas’ta termik santralde yangın paniği!

Son dakika haberi… Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan termik santralde yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Sivas’ın Kangal ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Hamal Köyü mevkisinde bulunan Kangal Termik Santrali’nin bacasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR!

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI!

Alınan bilgiye göre, yangından kimsenin etkilenmediği ve santralde bulunan işçilerin tahliye edildiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı da ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

