Son dakika | Silivri açıklarında deprem

İstanbul Silivri açıklarında deprem oldu. Deprem uygulamasını kullanan 500 binden fazla kullanıcıya gelen bildirimde depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilmişti.

AFAD 3.6 OLARAK AÇIKLADI

AFAD depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirtti. Saat 13.33'te meydana gelen depremin yerin 9.9 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.

Depremin meydana geldiği nokta

KANDİLLİ: 3.7

AFAD'ın 3.6 olarak açıkladığı deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 3.7 olarak kaydedildi. Öte yandan AFAD depremin yerin 9.9 kilometre derinliğinde olduğunu açıklarken Kandilli derinliği 5 kilometre olarak açıkladı.