Son dakika | Silivri açıklarında deprem

Son dakika | Silivri açıklarında deprem
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... İstanbul Silivri'de deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

İstanbul Silivri açıklarında deprem oldu. Deprem uygulamasını kullanan 500 binden fazla kullanıcıya gelen bildirimde depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilmişti.

AFAD 3.6 OLARAK AÇIKLADI

AFAD depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirtti. Saat 13.33'te meydana gelen depremin yerin 9.9 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.

ekran-goruntusu-2025-10-09-135521.png
Depremin meydana geldiği nokta

KANDİLLİ: 3.7

AFAD'ın 3.6 olarak açıkladığı deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 3.7 olarak kaydedildi. Öte yandan AFAD depremin yerin 9.9 kilometre derinliğinde olduğunu açıklarken Kandilli derinliği 5 kilometre olarak açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Türkiye
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Kentte hayat durma noktasına geldi
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Nevşehir’de feci kaza: 9 yaralı
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü
Eskişehir'de acı olay: Okulda fenalaşan çocuk öldü