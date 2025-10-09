Son dakika | Silivri açıklarında deprem
İstanbul Silivri açıklarında deprem oldu. Deprem uygulamasını kullanan 500 binden fazla kullanıcıya gelen bildirimde depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedilmişti.
AFAD 3.6 OLARAK AÇIKLADI
AFAD depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirtti. Saat 13.33'te meydana gelen depremin yerin 9.9 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-10-09
Saat:13:33:11 TSİ
Enlem:40.82278 N
Boylam:28.27222 E
Derinlik:9.9 km
Detay:https://t.co/a75prz8UUD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ: 3.7
AFAD'ın 3.6 olarak açıkladığı deprem Kandilli Rasathanesi tarafından 3.7 olarak kaydedildi. Öte yandan AFAD depremin yerin 9.9 kilometre derinliğinde olduğunu açıklarken Kandilli derinliği 5 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 9, 2025
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) https://t.co/CLlt3dES2b
09.10.2025, 13:33:09 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli