Son Dakika | Serdar Öktem cinayetinde 2'si çocuk 9 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul Şişli'de, otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen ve Sinan Ateş suikastının kilit ismi olduğu belirtilen avukat Serdar Öktem suikastına yönelik soruşturma devam ediyor.

Serdar Öktem suikastında tetikçilerin ifadeleri ortaya çıktı! Adım adım her şey böyle planlanmış

13 ŞÜPHELİNİN SAVCILIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Serdar Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi Boğaziçi Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 13 şüphelinin adliyedeki işlemleri sona erdi.

2'Sİ ÇOCUK, 9 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

13 şüpheliden 2'si çocuk 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanması istenen 9 şüpheli, "tasarlayarak öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet" suçuyla hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan tutuklanmaları talep edilen şüphelilere ilişkin sevk yazısına ulaşıldı.

Savcılık, sevk yazısında "Maktul Serdar ÖKTEM’in öldürülmesinin ardından sosyal medya platformlarında söz konusu eylemin Daltonlar ve Gündoğmuşlar Suç Örgütü tarafından üstlenildiğine ilişkin peş peşe paylaşımlar yapıldı. Daltonlar ve Gündoğmuşlar Suç Örgütüne müzahir şahıslar yaptıkları paylaşımlarda Serdar ÖKTEM’in öldürülmesi olayının, İspanya’da öldürülen Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Caner KOCAR’ın öldürülmesinin intikamının alınması olarak yorumlandığı ve bu eylem ile Casperlar Suç Örgütü Lideri Hamuş ATIZ olarak bilinen, İsmail ATIZ’a ve Çirkinler Suç Örgütü Lideri Zuhat ALTUNÇ’a göndermeler yapıldığı görülmüştür” ifadelerine yer verdi.