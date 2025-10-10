Son Dakika | Serdar Öktem cinayetinde 2'si çocuk 9 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi...Serdar Öktem cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 2'si çocuk 9 şüpheli için tutuklama talep edildi.

İstanbul Şişli'de, otomobilinin içerisinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen ve Sinan Ateş suikastının kilit ismi olduğu belirtilen avukat Serdar Öktem suikastına yönelik soruşturma devam ediyor.

Serdar Öktem suikastında tetikçilerin ifadeleri ortaya çıktı! Adım adım her şey böyle planlanmışSerdar Öktem suikastında tetikçilerin ifadeleri ortaya çıktı! Adım adım her şey böyle planlanmış

13 ŞÜPHELİNİN SAVCILIK İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Serdar Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi Boğaziçi Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 13 şüphelinin adliyedeki işlemleri sona erdi.

2'Sİ ÇOCUK, 9 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

13 şüpheliden 2'si çocuk 9'u tutuklama, 4'ü ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanması istenen 9 şüpheli, "tasarlayarak öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet" suçuyla hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan tutuklanmaları talep edilen şüphelilere ilişkin sevk yazısına ulaşıldı.

Savcılık, sevk yazısında "Maktul Serdar ÖKTEM’in öldürülmesinin ardından sosyal medya platformlarında söz konusu eylemin Daltonlar ve Gündoğmuşlar Suç Örgütü tarafından üstlenildiğine ilişkin peş peşe paylaşımlar yapıldı. Daltonlar ve Gündoğmuşlar Suç Örgütüne müzahir şahıslar yaptıkları paylaşımlarda Serdar ÖKTEM’in öldürülmesi olayının, İspanya’da öldürülen Daltonlar Suç Örgütü Yöneticisi Caner KOCAR’ın öldürülmesinin intikamının alınması olarak yorumlandığı ve bu eylem ile Casperlar Suç Örgütü Lideri Hamuş ATIZ olarak bilinen, İsmail ATIZ’a ve Çirkinler Suç Örgütü Lideri Zuhat ALTUNÇ’a göndermeler yapıldığı görülmüştür” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Türkiye
7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama
7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama
Elektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedir
Elektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedir
Gökan Zeybek: Kaybettikleri belediye için başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır
Gökan Zeybek: Kaybettikleri belediye için başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır