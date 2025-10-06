Son dakika | Seçil Erzan davasındaki Denizbank eski yöneticilerine beraat talebi

"Yüksek karlı güvenilir bir fon" iddiasıyla aralarında teknik direktör Fatih Terim ile tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada mütalaa verildi. Daha sonra ara karar açıklandı. Duruşma 1 Aralık 2025 tarihine ertelendi.

Bir Seçil Erzan vakası daha: Bu kez adres kamu bankaları!

DENİZBANK ESKİ YÖNETİCİLERİNE BERAAT TALEBİ

Mütalaada, bankanın genel müdürü Hakan Ateş ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun beraati istenirken, Seçil Erzan’ın ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ceza alması talep edildi.

Seçil Erzan iddianamesini hazırlayan savcı terfi etti

FATİH TERİM'E YÖNELİK 'GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA' SUÇU

Mütalaada yer alan başka bir detayda ise, teknik direktör Fatih Terim'e karşı işlendiği iddia edilen suç değiştirildi. Savcı, Seçil Erzan'ın Fatih Terim'e karşı "dolandırıcılık" değil, "güveni kötüye kullanma" suçunu işlediği yönünde mütalaa verdi.

109 İLA 362 YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede; yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırmakla suçlanan sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 362 yıla kadar hapsi istendi.

Erzan’ın 10’u zincirleme şekilde olmak üzere 26 eylemi için “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması savcılık tarafından talep edildi. Suçun nitelikli hali ve zincirleme şekilde olması cezada artırım nedeni oldu.

5 müştekiye yönelik “Özel belgede sahtecilik” suçundan 15 yıl hapsi istenen Erzan’ın Fatih Terim’ e yönelik “Güveni kötüye kullanma” suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.