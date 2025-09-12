Son Dakika | Resul Emrah Şahan hakkında ikinci tutuklama talebi

Son Dakika | Resul Emrah Şahan hakkında ikinci tutuklama talebi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, 6 aydır "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklu. Bugün Savcılıkta ifadesi alınan Şahan hakkında bugün İBB soruşturması kapsamında da tutuklulama talep edildi.

Yaklaşık 6 aydır "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklu olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, bugün "İBB soruşturması" kapsamında da savcılığa ifade verdi.

Şahan, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle "icbar suretiyle irtikap" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

