Son Dakika | Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan tahliye edildi

Yayınlanma:
Güncelleme:
11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümünün ardından adalet arayan ve eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Şaban Vatan tahliye edildi.

Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018 yılını nisan ayında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, 14 Temmuz günü cezaevine girdi. Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası sebebiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Vatan, 14 Temmuz günü Espiye Açık Cezaevi’ne teslim olmuştu.

BUGÜN TAHLİYE EDİLDİ!

Şaban Vatan bugün tahliye edildi. 38 gün boyunca cezaevinde kalan Şaban Vatan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tahliye olduğunu açıkladı. Vatan, yaptığı paylaşımda, "Selamlar herkese, tahliye oldum az önce" ifadelerini kullandı.

Kızı için adalet mücadesi veren baba Vatan'a, 2020 yılında Canikli’nin açtığı davada ‘hakaret’ ve ‘kişisel verileri paylaşma’ suçlamalarıyla bir yıl sekiz ay hapis cezası verilmişti. 14 Temmuz’da cezaevine giren Vatan bugün (21 Ağustos) tahliye edildi.

RABİA NAZ İÇİN YILLARDIR ADALET MÜCADELESİ VERİYOR!

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, Giresun’da 13 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hazırlanan adli tıp raporunda ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması nedeniyle meydana geldiği ifade edilerek sebebinin ‘yüksekten düşme’ olduğu ifade etmişti.

Baba Vatan ise, kızının otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürerek çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı aracın çarptığını, dönemin milli savunma bakanı Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini öne sürüyor.

Şüpheli ölüme ilişkin açılan soruşturmada, 2020 yılında takipsizlik kararı verilmişti. Savcılık ise, Rabia Naz’ın ölümünün ‘yüksekten düşmeye bağlı’ olduğunu ve kasten ya da taksirle öldürüldüğüne ilişkin bir delil bulunmadığını kaydetmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

