Son dakika | Özgür Özel İBB'ye kayyum atanır mı sorusuna yanıt verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında Casusluk soruşturması da başlattı. İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın Hüseyin Gün ile irtibatta olduğu ve bu kişinin seçmen verilerini yabancı ülkelere sattığı iddia edildi. Aynı soruşturma kapsamında Tele1'e operasyon düzenlendi. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, gözaltına alındı.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu hakkında da casusluk soruşturması başlatıldı

SORUŞTURMA SONRASI İBB'YE KAYYUM ATANIR MI?

İmamoğlu'na başlatılan bu yeni soruşturmanın ardından İBB'ye kayyum atanır mı sorusunu akıllara getirdi. CHP Lideri Özgür Özel, ilk kez genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin açılan davanın reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada bu soruya açıklık getirdi.

Casusluk soruşturması İBB'ye kayyum atanma nedeni olur mu? CHP'li Gül Çiftçi'den açıklama

Özel'e bir basın mensubu tarafından, "Bugün çok önemli bir gelişme oldu. Ekrem İmamoğlu bu sefer de casuslukla suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamada dikkat çeken bir husus Hüseyin Günle ilişkilendirerek bu kişinin de terör örgütleriyle irtibatlı olduğu iddiasını dile getirmişler. Terör örgütü irtibatı iddiası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük bir kayyum riskini ortaya çıkarır mı?" sorusu soruldu.

Mutlak butlan olmadı casusluk verelim!

"CESARET EDEMEDİLER, EDEMEYECEKLER!"

Özel bu soruya net bir şekilde kayyum riskinin çıkmayacağı yönünde cevap verdi.

Özel, iktidarın buna ekonomik ce siyaseten cesaret edemediklerini, edemeyeceklerini söyledi. Özel'in kayyum sorusuna yanıtı şu şekilde: