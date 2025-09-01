Son Dakika | Özgür Özel hakkındaki fezlekeler Kurtulmuş'un masasında

Son Dakika | Özgür Özel hakkındaki fezlekeler Kurtulmuş'un masasında
CHP Lideri Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhuriyiet Gazetesi'nde yer alan habere göre, TBMM Başkanlığı'na sunulan toplam 11 fezlekeden 4’ü Özgür Özel, 2’si Cemal Enginyurt, 2’si Ahmet Şık hakkında hazırlandı.

TBMM Başkanlığı dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale etti.

CHP Grubu Karma Komisyon’a başvurarak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti.

Hakkında fezleke hazırlanan diğer isimler ise şu şekilde:

  • DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan
  • CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan
  • İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

