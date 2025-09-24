Son dakika | Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul İl Yönetimi'nin mahkeme kararıyla görevden alınıp yerine kayyum atanmasıyla başlayan siyasi krize, olağanüstü kongre ile meydan okudu. Yargı ve siyasetin iç içe geçtiği gerilim dolu bir günün sonunda, delegelerin iradesiyle Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Yargı kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması ve yerine kayyum atanmasıyla başlayan krize, parti olağanüstü kongre ile yanıt veriyor. İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tartışmalı ara kararıyla il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in atanmasının ardından başlayan "direniş", bugün Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde kurulacak sandıkla yeni bir aşamaya geçti.

Kongrenin yapılacağı merkez çevresinde polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri alması dikkat çekti.

MAHKEMENİN "DURDURMA" KARARINA KARŞI SATRANÇ HAMLESİ

Kongrenin başladığı saat 11.00 sularında, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden kongrenin durdurulmasına yönelik yeni bir ara karar geldi. Kararı tebliğ etmek üzere görevlilerin kongre salonu önüne gelmesiyle tansiyon yükseldi.

Bu noktada CHP'li yöneticiler, krizi "satranç hamlesi gibi" bir stratejiyle yönetti. Salona girmek isteyen görevlilere sözlü tebliğ için ayaküstünde 5 sayfalık bir tutanağı kelime kelime yazdırmaya başladılar. Bu oyalama taktiği, YSK'nın nihai kararını vereceği saat 13.50'ye kadar sürdü. YSK'nın kongrenin devamına yönelik kararı canlı yayında yetkililere gösterilince, tebliğ heyeti salondan ayrılmak zorunda kaldı.

YSK SON NOKTAYI KOYDU: BAŞLAMIŞ KONGRE DURDURULAMAZ

Partinin hukuki mücadelesi saat 13.55'te Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen haberle zirveye ulaştı.

YSK, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce... belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması anayasanın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz... başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir." Bu karar, salonda büyük bir coşkuyla karşılandı.

ÖZGÜR ÇELİK: ZALİMİN ZULMÜ ARTTIKÇA GİDECEĞİ GÜN YAKLAŞMIŞTIR

YSK kararının ardından kürsüye çıkan İl Başkanı Özgür Çelik, partililere seslenerek iktidara sert eleştiriler yöneltti. "Bu kongreyi toplayarak kayyumu def eden delegelere teşekkür ederim!" diyerek sözlerine başlayan Çelik, partisinin 102 yıldır tüm baskılara rağmen ayakta kaldığını vurguladı.

Çelik, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olmasıyla birlikte belediyelere yönelik mali ve hukuki baskıların arttığını belirterek, "Baktılar operasyonla CHP durmuyor... Bu sefer partimizin kurumsal kimliğine saldırı başladı. Unutmasınlar; zalimin zulmü ne kadar artmışsa gideceği gün de o kadar yaklaşmıştır" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN DESTEK MESAJLARI

Kongreye bir mesaj gönderen İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Demokrasiyi, zamanı geldiğinde inilecek bir tramvay olarak gören bu iktidar, bir daha asla seçimle iktidara gelemeyeceklerini anlayınca, demokrasi yolculuklarını bitirmeye karar verdi. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mesajında, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanlığını da, genel merkezini de; kongre ve kurultayla seçilmemiş hiç kimse yönetemez. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramazlar. Enerjimizi tüketemezler, irademiz çeliktendir, bükemezler" diyerek parti örgütüne tam destek verdi.

SANDIKTAN ÖZGÜR ÇELİK ÇIKTI

Hukuki ve siyasi gerilimin ardından saat 14.15'te oy verme işlemi başladı. Saat 17.05'te sona eren oy verme işleminin ardından yapılan sayım sonucunda Özgür Çelik, delegelerin oylarıyla yeniden CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.