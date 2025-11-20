Son dakika | Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD verilerine göre Osmaniye'de deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak belirtildi. AFAD verilerine göre deprem yerin 8.8 kilometre derinliğine meydana gelirken saati 12.09 olarak kaydedildi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan bilgilere göre deprem yerin 7.6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

GOOGLE 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Google tarafından geçilen bilgilerde ise depremin büyüklüğü 4.2 olarak tahmin edildi.

Depremin Gaziantep Islahiye'den 13 kilometre uzaklığında olduğu ve Suriye'nin de depremden etkilendiği kaydedildi.

OKULLAR YARIM GÜN TATİL EDİLDİ

Bahçe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada da deprem nedeniyle okulların yarım gün tatil edildiği belirtildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar bir olumsuzluk yok. Takibimiz devam ediyor. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah milletimizi, ülkemizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin." açıklamasını yaptı.