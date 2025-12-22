Son Dakika| Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu!

Mersin’in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki bir öğrenci, okul bahçesinde müdürüne tüfekle ateş etti. Olay, Çarıklar Mahallesi’ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle tüfekle okul müdürü Ender Kara’yı hedef alan öğrenci M.K., olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralanan 39 yaşındaki Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müdürün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.