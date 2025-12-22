Son Dakika| Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu!

Son Dakika| Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu!
Yayınlanma:
Mersin'in Anamur ilçesinde, 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi okul bahçesinde tüfekle müdürü vurdu. Okul müdür ağır yaralandı.

Mersin’in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki bir öğrenci, okul bahçesinde müdürüne tüfekle ateş etti. Olay, Çarıklar Mahallesi’ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle tüfekle okul müdürü Ender Kara’yı hedef alan öğrenci M.K., olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

ortaokul-ogrencisi-okul-mudurunu-tufekl-1074173-318730.jpg
Ender Kara

Zihinsel engelli çöp evde annesinin cesedi ile yaşadı! Bakanlık bilgisinin olmadığını kabul ettiZihinsel engelli çöp evde annesinin cesedi ile yaşadı! Bakanlık bilgisinin olmadığını kabul etti

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan 39 yaşındaki Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müdürün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
Kasım indirimlerine 12 milyon lira ceza
İkisi sarı kodlu İstanbul dahil 11 kente uyarı! Karla karışık geliyor...
İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler
Türkiye
Sakın o kağıdı okumadan imzalamayın! Masum sandığınız o imza hayatınızı karartabilir
Sakın o kağıdı okumadan imzalamayın! Masum sandığınız o imza hayatınızı karartabilir
Okul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurdu
Okul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurdu
MR'ı yanlış yazılan hasta öldü!
MR'ı yanlış yazılan hasta öldü!