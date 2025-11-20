Son dakika | Öğretmenlerin Meclis’e yürüyüşüne polis müdahalesi!

Eğitim-İş Sendikası, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sebebiyle eğitimde yaşanan sorunları ifade etmek amacıyla bakanlığın önünden Meclis'e kadar yürümek istedi. Fakat polis ekipleri, Meclis’e yürümek isteyen öğretmenlere barikat kurarak engel oldu.

BAKANLIĞIN ÖNÜNÜ BARİKATLARLA KAPATTILAR!

Polis ekipleri bakanlığın önünü barikatlarla kapatırken öğretmenler "Direne direne kazanacağız", "Öğretmene değil, tarikata barikat" sloganları attı.

“TARİKATLAR YÜRÜYEBİLİYOR ÖĞRETMENLER YÜRÜYEMİYOR”

#SONDAKİKA | Eğitim-İş üyelerinin Meclis'e yürüyüşüne polis müdahalesi



Polis anonsu: Eyleminiz kanun sınırlarını aşmıştır!



Eğitim-İş üyeleri: Siz kanunsuz barikat kuruyorsunuz!

Polis ekipleriyle öğretmenler arasındaki görüşmeler sürerken Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Öyle bir utanç yaşıyoruz ki bakan çocuğunu özel okula gönderiyor. Bu yolun açılmasını, utanç barikatının açılmasını bekliyoruz. Bize izin vermeyen valiye şu fotoğrafı gösterin. Tarikatlar yürüyebiliyor ama öğretmenler yürüyemiyor" ifadelerini kullanarak yaşananlara tepki gösterdi.

"SAYIN BAKAN UTANMADAN BU BÜTÇEYİ ÖVÜYOR"

Kadem Özbay, "Türkiye bir cezaevi, sadece duvarlar yok. Eğitimlerin sorunlarını söylemek istiyoruz. 1 kilometrelik yürümemize izin vermiyorlar" ifadelerini kullanarak tarikat üyelerinin yürüyüşünden bir fotoğraf gösterdi ve "Bizi yürütmeyenler alsınlar bu fotoğrafı duvarlarına assınlar. Biz Türkiye'yi açık ceza evine çevrilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Özbay, "Bakanın çocuğu bu sıralarda yemek yerken, halkın çocuğuna yemek verilmediği gibi, bahçede buldukları yerlerde oturarak yemek yemek zorunda. Bugün okullarımızda para toplanmayan okul yok. Velilerimiz toplantıya gitmek istemiyor. Hijyen malzemesinin olmadığı bir okulda sağlıklı eğitim ortamı olur mu?” ifadelerini kullanan Özbay, “Sayın bakan da utanmadan bu bütçeyi övüyor. 100 bin kadrolu öğretmen yerine, 100 bin sözleşmeli öğretmen çalıştırıldığını da biliyoruz. Ama adı vakıf olan tarikat, cemaatlere bütçeden yüzde 2 bütçe ayrılmış. Bütçenin yüzde 83 personel masrafı. Öğretmene maaş da mı yatırmayacaksınız?" sözlerini sarf etti.

Yusuf Tekin zorunlu eğitim süresini kısaltarak neyi amaçlıyor?

POLİSTEN ÖĞRETMENLERE MÜDAHALE!

Eğitim İş üyesi öğretmenlerim Meclis’e yürüyüşlerini engelleyen polis ekipleri ile öğretmenler arasında arbede yaşanırken polis ekipleri, öğretmenlere eylemlerini sonlandırmaları çağrısı yaptı.

Öğretmenler ise, “Öğretmene şiddet suçtur” ifadelerini kullanarak polis ekiplerine tepki gösterdi ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı.