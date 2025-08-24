Son dakika | Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü 10 yaralı

Diyarbakır'dan yurtta kalan öğrencileri Mersin'e tatile götüren servis tırla çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

SERVİS ŞOFÖRÜ UYUMUŞ!

Mehmet Emin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 27 AGY 921 plakalı TIR’a çarptı. Gözaltına alınan şoför Mehmet Emin A.’nın ilk ifadesinde, uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

10 KİŞİ YARALI

Kazada, servisteki 1’i çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından ölen 2 kişinin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Olay yerine gelen ekipler uyuyakalan şoförü gözaltına aldı. Şoförün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için çarptığını söylediği ifade edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.