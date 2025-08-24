Son dakika | Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü 10 yaralı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Diyarbakır'da yurtta kalan öğrencileri Mersin'e tatile götürmek için yola çıkan minibüsün park halindeki TIR’a çarptığı kazada 1’i çocuk, 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Minibüs şoförü Mehmet Emin A.’nın ilk ifadesinde, uyuduğu için kazanın yaşandığını söylediği belirtildi.

Diyarbakır'dan yurtta kalan öğrencileri Mersin'e tatile götüren servis tırla çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

SERVİS ŞOFÖRÜ UYUMUŞ!

Mehmet Emin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 27 AGY 921 plakalı TIR’a çarptı. Gözaltına alınan şoför Mehmet Emin A.’nın ilk ifadesinde, uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

ogrencileri-tasiyan-minibus-tira-carpti-879046-261111.jpg

10 KİŞİ YARALI

Kazada, servisteki 1’i çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından ölen 2 kişinin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

ogrencileri-tasiyan-minibus-tira-carpti-879048-261111.jpg

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Olay yerine gelen ekipler uyuyakalan şoförü gözaltına aldı. Şoförün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için çarptığını söylediği ifade edildi.

ogrencileri-tasiyan-minibus-tira-carpti-879047-261111.jpg

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FECİ KAZANIN ARDINDAN BAKANDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de meydana gelen feci kazanın ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Göktaş'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

  • Mersin’in Erdemli ilçesinde, Diyarbakır’dan yaz kampı için yola çıkan evlatlarımızı taşıyan aracın trafik kazası geçirmesi sonucu bir yavrumuzun ve bir bakım personelimizin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Evladımız Farah’a ve kıymetli bakım personelimiz Yıldız Polat’a Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralıların bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Fatih Erbakan: Halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında
Fatih Erbakan: Halkın yüzde 45’i açlık sınırının altında
Karabük'te feci kaza: 2 metreden apartman boşluğuna düştü
Karabük'te feci kaza: 2 metreden apartman boşluğuna düştü
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı