Son dakika | Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2 ölü 10 yaralı
Diyarbakır'dan yurtta kalan öğrencileri Mersin'e tatile götüren servis tırla çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
SERVİS ŞOFÖRÜ UYUMUŞ!
Mehmet Emin A. yönetimindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 27 AGY 921 plakalı TIR’a çarptı. Gözaltına alınan şoför Mehmet Emin A.’nın ilk ifadesinde, uyuyakaldığı için kazanın yaşandığını söylediği öğrenildi.
10 KİŞİ YARALI
Kazada, servisteki 1’i çocuk, 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından ölen 2 kişinin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
ŞOFÖR GÖZALTINDA
Olay yerine gelen ekipler uyuyakalan şoförü gözaltına aldı. Şoförün ilk ifadesinde uyuyakaldığı için çarptığını söylediği ifade edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FECİ KAZANIN ARDINDAN BAKANDAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de meydana gelen feci kazanın ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Göktaş'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:
- Mersin’in Erdemli ilçesinde, Diyarbakır’dan yaz kampı için yola çıkan evlatlarımızı taşıyan aracın trafik kazası geçirmesi sonucu bir yavrumuzun ve bir bakım personelimizin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Evladımız Farah’a ve kıymetli bakım personelimiz Yıldız Polat’a Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralıların bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)