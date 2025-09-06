Son dakika | MYP lideri hastaneye kaldırıldı

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır’ın, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Milli Yol Partisi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Çayır’ın sağlık durumunun kontrol altına alındığı ifade edilirken yaşanan gelişmelerin kamuoyuna aktarılacağı ifade edildi.

“SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR”

Milli Yol Partisi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Genel Başkanımızın durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin seyri yakından takip edilmektedir.” denilirken “Kamuoyuna gelişmeler düzenli olarak aktarılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

