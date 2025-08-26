Son Dakika | Murat Çalık'ın avukatları tahliyesi için AYM'ye başvuracak

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunlarına karşın cezaevinde tutulmasına karşı avukatlarıyla AYM'ye başvuracağını duyurdu. Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gelişmeyi duyuran Çalık konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum. Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar. Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir.

Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır.

'UMUDUMU KAYBETMEDİM MÜCADELEMİ SÜRDÜRÜYORUM'

Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum.

Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum. Dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum.

Sevgi ve saygılarımla"

'İNSAN HAYATI YOK SAYILDI'

Murat Çalık, kanser sınırında olduğunu gösteren iki hastane raporuna rağmen cezaevinden tahliye edilmemiş, yaşadığı hastane süreçler hakkında "Adli Tıp Kurumu hiçbir tetkik yapmadan ‘nüks etmez’ diyerek insan hayatını bir cümleyle yok saydı. Yalnızca devletin bana tanıdığı en temel hakkı, yaşam hakkını savunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Çalık sessizliğini bozdu! "Adli Tıp yaşam hakkımı yok saydı"

CHP'li Şahbaz'dan Murat Çalık için verilen rapora tepki