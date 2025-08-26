Son Dakika | Murat Çalık'ın avukatları tahliyesi için AYM'ye başvuracak

Son Dakika | Murat Çalık'ın avukatları tahliyesi için AYM'ye başvuracak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi için defalarca çağrı yapılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunlarına karşın cezaevinde tutulmasına karşı avukatlarının Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağını duyurdu.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunlarına karşın cezaevinde tutulmasına karşı avukatlarıyla AYM'ye başvuracağını duyurdu. Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gelişmeyi duyuran Çalık konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum.

Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar.

Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir.
Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır.

'UMUDUMU KAYBETMEDİM MÜCADELEMİ SÜRDÜRÜYORUM'

Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum.
Umudumu kaybetmedim, hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum.

Dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum.
Sevgi ve saygılarımla"

'İNSAN HAYATI YOK SAYILDI'

Murat Çalık, kanser sınırında olduğunu gösteren iki hastane raporuna rağmen cezaevinden tahliye edilmemiş, yaşadığı hastane süreçler hakkında "Adli Tıp Kurumu hiçbir tetkik yapmadan ‘nüks etmez’ diyerek insan hayatını bir cümleyle yok saydı. Yalnızca devletin bana tanıdığı en temel hakkı, yaşam hakkını savunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Çalık sessizliğini bozdu! "Adli Tıp yaşam hakkımı yok saydı"Murat Çalık sessizliğini bozdu! "Adli Tıp yaşam hakkımı yok saydı"

CHP'li Şahbaz'dan Murat Çalık için verilen rapora tepkiCHP'li Şahbaz'dan Murat Çalık için verilen rapora tepki

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
İsmail'i öldüren atlayış kamerada! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
İsmail'i öldüren atlayış kamerada! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti