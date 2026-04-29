Son Dakika | Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma

Gazeteci Mine Kırıkkanat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada; Cumhuriyet gazetesi yazarı hakkındaki soruşturmanın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı "Kripto kılıç artığı" ifadeleri nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

Özel'den Mine Kırıkkanat'a Kılıçdaroğlu tepkisi

KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK İFADELERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Gazeteci Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabından Veryansın TV'nin Kılıçdaroğlu ile ilgili bir haberini alıntılayarak söz konusu ifadeleri kullanmıştı. Kırıkkanat'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil olmak üzere çok sayıda siyasetçi sert tepki göstermişti.

Gelen tepkilerin ardından, "İfadelerin anlamını tam olarak bilmiyordum" diyerek kendisini savunan Kırıkkanat, bir süre Cumhuriyet gazetesindeki köşesine ara verdiğini duyurdu.

ESKİ CHP GENEL BAŞKANI'NDAN ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan ve eski CHP Genel Başkanı'nı telefonla aradığını belirten Kırıkkanat, şu ifadeleri paylaştı:

"Az önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, kendisi hakkında yaptığım talihsiz paylaşım için içtenlikle özür diledim. Gösterdiği olgunluğa minnettarım."

MİNE KIRIKKANAT HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında şunlara yer verildi:

"29.04.2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda *_"Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat"_* rumuzlu X hesabından "Veryansıntv.com @veryansintvcom" rumuzlu hesaptan yapılan "Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ' 40 yılda iyi bir is yapmış'" yazılı paylaşımı _*"Kripto kılıç artığı."*_ yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, *Şüpheli "Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat"* rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır."