Son dakika | Meclis önünde beyaz Toros yakan şahıs tutuklandı

Ankara'da dün TBMM önünde aracını yakan şüpheli Mehmet Emin Fidan, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Türkiye'de bir dönem faili meçhul cinayetlerin ve işkencenin simgesi olan Beyaz Toros, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından Meclis'te kurulan komisyonun dördüncü toplantısında yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

Sabıka kaydı bulunan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Mehmet Emin Fidan isimli bir şahıs, TBMM Çankaya kapısının önüne getirdiği Beyaz Toros aracını ateşe verdi.

Şahıs, gözaltına alınırken de eylemi ÖTV politikasına karşı yaptığını ifade etmiş, daha sonra yapılan incelemelerde şahsın 2018'de Mersin Adliyesi önünde de araç yaktığı da belirlenmişti.

Meclis'in Çankaya kapısı önünde yakılan beyaz Toros

TUTUKLANDI

Mehmet Emin Fidan isimli şahıs, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan tutuklandı.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç beyaz Toros yakan Fidan'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından verilen karara dair açıklamada bulundu:

  • Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını ateşe veren şahıs hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 170/1-a maddesi gereğince “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan yangın çıkarma fiili nedeniyle tutuklama kararı verilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENMİŞTİ

Mehmet Emin Fidan'ın suç kayıtlarına ilişkin, "Hırsızlık (2005-2006), Motorlu Taşıt Hırsızlığı (2000-2001), Resmi Belgede Sahtecilik (2006) ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (2006) suçlarından KİHBİ, “Tehdit – Hakaret (2025), Oto Hırsızlığı - Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi (2023-2022), Güveni Kötüye Kullanma (2024-2019-2018), Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması - Tehdit - 6136 Skm (2014) suçlarından şüpheli olarak adli olay kaydının bulunduğu, 2017 yılında Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu bulunduğu, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan dava dosyasının devam ettiği..." ifadeleri yer aldı.

BAKANLIK "ÖTV İNDİRİMİ BEKLEDİĞİ İÇİN YAKTI" AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

İçişleri Bakanlığı beyaz Toros yakma eyleminin ardından açıklamada bulundu. Bakanlık beyaz Toros yakma eylemi yapan Fidan'ın hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi beklediği gerekçesiyle bu eylemi yaptığını savundu. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün saat 08.55’te M.E.F. (57) adlı şahıs, TBMM önünde bir araç yakma eyleminde bulunmuştur. Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir. Şahsın, aralarında “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir. Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

