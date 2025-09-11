Son dakika | Meclis komisyonu 8. kez toplandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı başlayan süreç kapsamında Meclis’te kurulan komisyon, bugün 8. toplantısına başladı. Komisyonun bugün işçi ve memurları dinleyeceği bilinirken yarın ise iş insanlarının komisyon toplantısına katılacağı kaydedildi.

NUMAN KURTULMUŞ KONUŞTU!

Komisyon toplantısında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşmasına başladı. Kurtulmuş, konuşmasında İsrail’i Katar saldırısına değinerek “Amerika Birleşik Devletleri’nin müttefiki olan ve bölgedeki en büyük üslerinden birisi olan Katar’da bu saldırının ortaya konulmuş olması, gerçekten artık hepimizi alarme eden, fevkalade önemli bir işaret fişeğidir. Bu saldırıyla açıkçası İsrail “Ben istediğim ülkede, istediğim insanı öldürebilirim” bu mesajı çok net bir şekilde vermiştir. “ ifadelerini kullandı.

Sözlerine, “İkincisi, hiçbir ülkenin egemenlik hakkını tanımadığını, bir kez daha çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Üçüncüsü, ABD’nin hangi üsse sahip olursa olsun, bölge halklarını, bölge ülkelerini korumayacağını ya da koruyamayacağını ortaya koymuştur.” ifadeleriyle devam eden Kurtulmuş, “Böylece bölge halklarının neredeyse tamamına karşı bir düşmanlık ilişkisi içinde olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

“BU KOMİSYONUN YÜKLENDİĞİ GÖREV EN AZ BU UYARI KADAR ÖNEMLİ”

“Değerli arkadaşlar, şimdiye kadar çok saldırı gerçekleşti. Bu son saldırıların hepimizi gerçekten derin bir uyanışa sevk etmesi gereken bir adım olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede, bu komisyonun yüklendiği görev de, en az bu uyarı kadar önemlidir, tarihi bir sorumluluktur.“ diyen Kurtulmuş, “Biz böylece zaten bölerek, parçalayarak, terör örgütleri vasıtasıyla, vekalet örgütleri vasıtasıyla Ortadoğu halkalarının içine nifak sokarak, ülkeleri bölgeleri karıştırarak yoluna devam eden bu anlayışa karşı jeopolitikten kaynaklanan siyonizmin yayılmacı anlayışına ve siyasetine karşı, biz de bölge halkları olarak beraber olduğumuzu ifade etmek mecburiyetindeyiz.Tam da bu komisyonun varlık sebebi bu gerekçelerden kaynaklanmıştır.” açıklamasında bulundu.

Numan Kurtulmuş, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Adından da anlaşılabileceği gibi milli dayanışmayı ortaya koymak, aramızda Türkü ile, Kürdü ile farklı etnik ve mezhebi farklılıklarıyla kardeşliği ortaya koymak ve ayrıca Türkiye'de demokrasinin standartlarını artırarak herkesin özgür ve güvenlik içerisinde yaşadığı bir ülkeyi kurmak ve buna destek olmak bu komisyonun başlıca hedefidir. Bu çerçevede ümit ediyoruz ki büyük mesafe alındı. Bu komisyon çok gerçekten gayretli bir çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Burada önemli görüşmeler yapıyoruz. Şimdiye kadar toplumun farklı kesimlerini temsil eden arkadaşlarımız, bireysel olarak ya da kendi temsil ettikleri sivil toplum kuruluşları adını burada söz aldılar. Herkes kendi farklı görüşlerini ifade etmekle birlikte herkesin ortak meramı, evet biz kardeşlik istiyoruz, barış istiyoruz, huzur istiyoruz, esenlik istiyoruz ve hep beraber Türkiye'nin güvenlik içerisinde yaşayabileceği bir ülke olmasını istiyoruz kanaatini ortaya koydular. Dolayısıyla bu çalışmaları en kısa zamanda olgunlaştırmak ve bir nihai sonuca ulaştırmak komisyonumuzun başlıca görevidir. “

“NİHAİ RAPORLARIMIZIN OLUŞMASINA KATKI SUNACAKTIR”