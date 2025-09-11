Komisyon bugün 8. defa toplanıyor: Muhalefetten somut adım itirazı

Komisyon bugün 8. defa toplanıyor: Muhalefetten somut adım itirazı
Yayınlanma:
Süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyon bugün 8. defa toplanacak. Daha önce çeşitli STK'ların görüşlerini alan komisyon muhalefet tarafından somut adım atmaması ile eleştiriliyor.

MHP Lideri Bahçeli tarafından Ekim 2024 tarihinde ikinci defa başlatılan süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyon bugün 8'inci toplantısını yapacak. Komisyon bugün işçi ve memur sendikalarını dinleyecek. Yarın ise iş insanları komisyon toplantısına katılacak.

MUHALEFETTEN SOMUT ADIM ELEŞTİRİSİ

Toplantılar seri şekilde devam ederken muhalefet komisyondan somut adım bekliyor. Sarp Sağkan'ın haberine göre muhalefet artık komisyonun yol haritasını netleştirmesini bekliyor. DEM Parti bu kapsamda, "Niye bu komisyonun hâlâ bir yol haritası yok?" sorusunu soruyor. DEM bu soru ile beraber komisyonun Öcalan ile görüşme önerisini gündemde tutmaya devam ediyor.

"KAYYUMLAR SONLANABİLİR AİHM KARARLARINA UYULABİLİR"

Ana muhalefet CHP ise komisyonun adında yer alan 'demokrasi' kapsamında sorunları çözecek adımların atılmasını gerektiğini belirtiyor. CHP kurmayları, kayyum ve AİHM kararlarının alınmasında düzenleme dahi yapılmasına gerek olmadığını aktarıyor:

  • Komisyonun topluma güven verici adımlar atması lazım. Hasta tutuklular için bir düzenleme beklentisi var. Kayyumlar konusunda bizim verdiğimiz yasa teklifi var. Bu konularda hızla adım atılabilir. Düzenleme yapılmadan bile atılabilecek adımlar var. Mevcut kayyumlar sonlandırılabilir, verilen Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
Böyle anne olmaz olsun: Sevgilisiyle birlikte 3.5 yaşındaki oğlunu dövüp vücudunda sigara söndürmüşler!
Böyle anne olmaz olsun: Sevgilisiyle birlikte 3.5 yaşındaki oğlunu dövüp vücudunda sigara söndürmüşler!
Ölüm resmen teğet geçti! Otomobil havalanıp insanların üstünden uçtu
Ölüm resmen teğet geçti! Otomobil havalanıp insanların üstünden uçtu
Okullar açıldı trafik kilitlendi: İstanbul'da yoğunluk yüzde 72'yi gördü
Okullar açıldı trafik kilitlendi: İstanbul'da yoğunluk yüzde 72'yi gördü