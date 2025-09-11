Komisyon bugün 8. defa toplanıyor: Muhalefetten somut adım itirazı

MHP Lideri Bahçeli tarafından Ekim 2024 tarihinde ikinci defa başlatılan süreç kapsamında Meclis'te kurulan komisyon bugün 8'inci toplantısını yapacak. Komisyon bugün işçi ve memur sendikalarını dinleyecek. Yarın ise iş insanları komisyon toplantısına katılacak.

MUHALEFETTEN SOMUT ADIM ELEŞTİRİSİ

Toplantılar seri şekilde devam ederken muhalefet komisyondan somut adım bekliyor. Sarp Sağkan'ın haberine göre muhalefet artık komisyonun yol haritasını netleştirmesini bekliyor. DEM Parti bu kapsamda, "Niye bu komisyonun hâlâ bir yol haritası yok?" sorusunu soruyor. DEM bu soru ile beraber komisyonun Öcalan ile görüşme önerisini gündemde tutmaya devam ediyor.

"KAYYUMLAR SONLANABİLİR AİHM KARARLARINA UYULABİLİR"

Ana muhalefet CHP ise komisyonun adında yer alan 'demokrasi' kapsamında sorunları çözecek adımların atılmasını gerektiğini belirtiyor. CHP kurmayları, kayyum ve AİHM kararlarının alınmasında düzenleme dahi yapılmasına gerek olmadığını aktarıyor: