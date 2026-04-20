Son dakika | Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! CHP yeni yol haritasını belirledi

Art arda operasyonlar ve Mansur Yavaş'a yönelik soruşturmalar sonrasında CHP, mücadele için yeni bir yol haritası belirledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da önceki gün yaptığı açıklamada "Troller sürekli saldırıyor, ‘sıra sende’ denilerek hedef gösteriliyorum. Bu durum tüm belediye başkanlarını rahatsız ediyor. Bu böyle sürmez. Acilen bir araya gelip ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı" demişti.

O ÇAĞRIYA YANIT GECİKMEDİ

Yavaş’ın bu çıkışının ardından toplanan CHP MYK’sından somut adımlar geldi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Mansur Yavaş’ın çağrısına paralel olarak yeni bir yol haritasının çizildiğini açıkladı. Emre, Genel Başkan Özgür Özel’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve tarafların en kısa sürede yüz yüze de bir araya geleceğini belirtti.

"İSTİFA" İDDİALARINA NET YANIT: NİHAİ KARAR PARTİ KURULLARININ

Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Merkez'in yürüttüğü süreç ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yapılan görüşmenin detaylarına açıklık getirdi. Kamuoyunda ve sosyal medyada dolaşıma sokulan "Belediye başkanları ve meclis üyeleri topluca istifa etsin" şeklindeki söylentilere kapıyı net bir dille kapatan Emre, partinin gündeminde böyle bir düşünce olmadığını vurguladı.

Genel Başkan Özgür Özel’in, Mansur Yavaş ile telefonda görüşerek sürecin yönetimine dair fikirlerini dinlediğini belirten Emre, parti içindeki istişare trafiğine dikkat çekti. Yavaş'ın görüşlerine Özgür Özel'in nasıl yaklaştığı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Emre, iletilen tüm önerilerin parti yönetimi tarafından kıymetli bulunduğunu ifade ederek, "Temelde birbiriyle çelişen görüşleri yok" değerlendirmesini yaptı.

İki ismin önümüzdeki günlerde yüz yüze de bir araya geleceğini belirten Sözcü Emre, "Bunlar görüşüldü ama dediğim gibi tüm belediye başkanlarıyla yapılan toplantı, milletvekilleriyle yapılan toplantı, en son partinin kurultaydan sonraki en yüksek karar organı Parti Meclisi’nde toplantı yapılacak ve MYK peşine yapılan MYK toplantısıyla birlikte yeni yol haritamızı sizlerle paylaşacağız." dedi.

MECLİS BAŞKANI İLE KRİTİK RANDEVU: 22 NİSAN

CHP’nin belirlediği yol haritasının ilk duraklarından biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel’in TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini duyurdu. Siyasetin gündemini belirleyecek olan bu kritik buluşma, 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek. Görüşmede, belediyeler üzerindeki baskılar ve yasama süreçlerinin ele alınması bekleniyor.

ULUSLARARASI ALANA TAŞIMA SİNYALİ

Mansur Yavaş’ın "Genel Başkan İspanya’dan döner dönmez bu durumu uluslararası alana taşımalı" önerisi de CHP’nin yeni gündem başlıkları arasında yer alıyor. Zeynel Emre, yapılacak toplantıların ardından netleşecek olan stratejiye dair, "Yapılan toplantılar sonrasında süreçle ilgili yeni yol haritasını sizlerle paylaşacağız" dedi. Yavaş ise açıklamasını, "Hiç kimsenin hayatı bir diğerinden değerli değil. İnsanların bize hizmet etsin diye seçtikleri kişilerin hapse atılmasını hiç kimse içine sindirmemeli ve sindirmeyeceğiz" sözleriyle tamamladı.

MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

“Ali Dinçer 1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri” kapsamında konuşan Yavaş şunları söylemişti: