Yavaş'tan 'Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri'nde sert mesaj! "Artık seyredemeyiz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ali Dinçer 1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri” kapsamında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında “Artık seyredemeyiz” ifadelerini kullanan Yavaş, yaşanan gelişmeler karşısında daha güçlü ve hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Sürecin bu şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını belirten Yavaş, parti yönetimine de çağrıda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı programına da değinen Yavaş, "Genel başkan İspanya’dan döner dönmez bu durumu hem kamuoyuna hem de uluslararası alana taşımalı" dedi.

Mansur Yavaş'tan iktidara açık çağrı

"NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPILMALI"

Belediye başkanları arasında ciddi bir tedirginlik olduğunu dile getiren Yavaş, sosyal medya üzerinden organize saldırıların arttığını savunarak, "Troller sürekli saldırıyor, ‘sıra sende’ denilerek hedef gösteriliyor. Bu durum tüm belediye başkanlarını rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

Acil bir değerlendirme toplantısı yapılması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Bu böyle sürmez. Acilen bir araya gelip ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı" diye konuştu.