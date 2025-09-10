Son dakika | Manifest konseri milli güvenliğe tehdit sayıldı: Erişim engeli geldi

6 kadının oluşturduğu, son dönemin popüler müzik grubu Manifest, 6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Grup üyeleri, dün savcılıkta verdiği ifadenin ardından mahkemede yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bugün yeni bir gelişme yaşandı ve Manifest'in konser görüntülerine, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.