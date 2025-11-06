Manifest hakkında yeni gelişme

Manifest’in “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla yargılandığı davada,imza zorunluluğu kaldırılırken, yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 kadının oluşturduğu Manifest grubu hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı.

Grup üyeleri ve AYDEED isimli sanatçı Ayça Dalaklı'nın yer aldığı toplam 7 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, "teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

İMZA ŞARTI KALKTI, YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDİYOR

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi 24 Ekim'de basit yargılama usulü ile yargılamaya dosya üzerinden başladı.

İlk incelemenin ardından ara kararını veren hâkim, üyelerin imza zorunluluğunu kaldırırken, yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.

