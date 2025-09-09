Son dakika | Manifest hakkında karar çıktı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan soruşturma açılan Manifest grubu üyeleri yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

6 kadının oluşturduğu, son dönemin popüler müzik grubu Manifest, 6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

manifest-erzurum.jpg

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Grup üyeleri bugün savcılığın talimatıyla polis eşliğinde adliyeye getirildi. Karakola götürülmeyen grup üyeleri savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Manifest grubu üyeleri (Sueda Uluca, Esin Bahat, Zeynep Oktay, Hilal Yelekçi, Mina Solak, Lidya Pınar) yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.

Ceylan Sever'in aktardığına göre, grup üyeleri dışında bir de sahnede dans eden bir kadın, polis tarafından tespit edilerek gruba açılan soruşturmaya dahil edildi. Grup üyeleriyle birlikte polis eşliğinde adliyeye getirilen kadın da aynı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

manifest.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

