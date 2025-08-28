Son Dakika | Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son Dakika | Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
Malatya'nın Darende ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da deprem meydana geldi. Darende'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğünün 3.8 olduğu bildirildi.

AFAD’ın verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre sarsıntının bilgileri şu şekilde:

Büyüklük:3.8 (Mw) Yer:Darende (Malatya) Tarih:2025-08-28 Saat:19:47:50 TSİ Enlem:38.395 N Boylam:37.44194 E Derinlik:7 km

Paylaşılan bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

