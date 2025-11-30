Son dakika | Kocaeli'de balıkçı teknesi alabora oldu
Kocaeli’nin Körfez ilçesi açıklarında içinde 2 balıkçının olduğu öğrenilen tekne alabora oldu. Teknedeki bir kişi kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Sahili’nde, saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre iki kişinin olduğu balıkçı tekneasi alabora oldu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP
Ekiplerin çalışmaları sonucu teknedeki bir kişi kurtarıldı. Kayıkta bulunan diğer kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.
Öte yandan kayığın alabora olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
