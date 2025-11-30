Son dakika | Kocaeli'de balıkçı teknesi alabora oldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Sahili’nde, saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre iki kişinin olduğu balıkçı tekneasi alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP

Ekiplerin çalışmaları sonucu teknedeki bir kişi kurtarıldı. Kayıkta bulunan diğer kişiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Yangın söndürüldü ama Karadeniz'de kriz bitmedi: KAIROS tankeri sürükleniyor

Öte yandan kayığın alabora olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.