Yangın söndürüldü ama Karadeniz'de kriz bitmedi: KAIROS tankeri sürükleniyor

Kefken’e yaklaşık 28 mil mesafede Ukrayna tarafından vurulan Gambiya bandıralı KAIROS adlı ticari gemide soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ederken, durumun ciddiyeti arttı. Edinilen son bilgilere göre, saldırı sonrası geminin birçok kritik sistemi devre dışı kaldı. Kontrol mekanizmalarının çalışmaması sebebiyle demir atamayan gemi, rüzgâr ve akıntının etkisiyle bulunduğu noktadan yaklaşık 4 mil sürüklendi. Bu kontrolsüz sürüklenme nedeniyle, denize yayılan fuel-oil sızıntısını engellemek amacıyla yapılması planlanan koruyucu bariyer kurma çalışmalarının gerçekleştirilemediği ifade edildi.

UKRAYNA SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Ukrayna medyasında çıkan haberlerde saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Donanması’nın ortaklaşa düzenlediği operasyonun sonucu olduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin paylaşılan görüntülerde, insansız deniz araçlarıyla gemilere saldırı düzenlendiği kayıtlara geçti.

Kyiv Post'ta konuşan Ukraynalı yetkililer gemiyi vurduklarını doğruladı. Ukrayna kanadı ayrıca söz konusu gemilerin yakıt yüklemek için Rusya'nın Novorossiysk kentine doğru yola çıkmak üzere olduklarını bildirdi.

Kiev son olarak gemileri vuran drone'ların insansız deniz aracı olan 'Seababy' ile hedef alındığını ve yine bu gemilerin Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı gölge filolara ait olduğunu iddia etti.

Ukrayna'dan Karadeniz'de iki gemiye saldırı: Bakanlıktan açıklama

NE OLMUŞTU? EŞ ZAMANLI SALDIRI VE TAHLİYE

Karadeniz’deki Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde seyir halinde olan Gambiya bandıralı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli iki tanker, aynı saatlerde dış bir etki sonucu hedef alınmıştı. Saldırının hemen ardından KAIROS tankerinde yangın çıkmış, olay yerine hızla intikal eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, gemide bulunan 25 mürettebatı gece boyu süren zorlu ancak başarılı bir operasyonla tahliye etmişti.

BAKANLIK YANGININ SÖNDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gün içerisinde yaptığı açıklamada KAIROS’taki yangının "KURTARMA-12" römorkörü ve "NENE HATUN" acil müdahale gemisinin aralıksız müdahalesi sonucu tamamen söndürüldüğünü duyurmuştu. Şu anda ekipler bir yandan KAIROS'taki sızıntı ve sürüklenme durumunu yönetmeye çalışırken, diğer yandan saldırıya uğrayan diğer tanker VIRAT'ın çekilme sürecini yakından takip ediyor.