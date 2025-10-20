Son Dakika |Kenan Tekdağ tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

Can Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver'e tutuklama talebi

11 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Mehmet Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL İSTENDİ

Savcılık, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl ile Şenol Akan, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği, tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edilen 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüphelilerden 11'i hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde, 3 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.