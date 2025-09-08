Son dakika | Kayyum Tekin "Yola çıktım" dediği an müdahale başladı! Milletvekillerine biber gazı sıkıldı

Sabah saat 07.00 sularında 60'a yakın CHP milletvekili, parti üyesi vatandaşlarla birlikte İstanbul il binasında nöbete başladı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, binaya gizlice sivil polislerin girdiğini fark ettiklerini ve bu kişileri dışarı çıkardıklarını belirtti.

Günün ilerleyen saatlerinde, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in il binasına gelip gelmeyeceği konusunda bir belirsizlik yaşandı. Saat 09.30'da Sözcü'den Saygı Öztürk, Tekin'in il binasına gitmekten vazgeçtiğini ve polislerin geri çekilmesi için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile temas kuracağını iddia etti.

Ancak bu bilgi kısa süre sonra Tekin tarafından yalanlandı. Tele1'e konuşan Tekin, il binasına gideceğini açıkladı. Gazeteci Hilal Köylü ise sosyal medya hesabından Tekin'in, "Ben baba ocağına polisle girmem" diyerek polis ablukasının kalkması halinde binaya gideceğini, bu yönde Bakan Yerlikaya ve Vali Davut Gül ile görüştüğünü paylaştı.

Saat 10.45'te Halk TV'ye konuşan Tekin, "Önce açıklama yapacağım, sonra il başkanlığına gireceğim" diyerek geleceği yönündeki niyetini yineledi.

Bu sırada il binası ve çevresinde tansiyon yükselmeye devam etti. Saat 10.05'te CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, polisin parti binasına yiyecek ve içecek girişini engellediğini belirterek, 24 saattir nöbette olan vatandaşların aç bırakıldığını söyledi.

Saat 11.20'de ise polis, il başkanlığı önünde toplanan bir gruba biber gazıyla müdahale etti. Birgün'ün haberine göre, müdahale sırasında astım hastası olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Mehmet Kanar fenalaştı. Evrensel gazetesinin haberine göre ise biber gazlı müdahalenin ardından saat 11.50'de polis, alandaki bazı kişileri ters kelepçe takarak gözaltına almaya başladı.

KAYYUM TEKİN "YOLDAYIM" DEDİ POLİS MÜDAHALESİ BAŞLADI

Öğle saatlerinde hareketlilik zirveye ulaştı. Saat 12.25'te Gürsel Tekin, "Yoldayım, CHP İstanbul İl binasına gidiyorum" açıklamasıyla yola çıktığını duyurdu. Bu gelişme üzerine saat 12.15'te CHP'li yönetici ve milletvekilleri, Tekin'in olası girişini engellemek amacıyla bina girişine sandalyelerle barikat kurarak oturma eylemine başladı.

Saat 12.30 sıralarında, Tekin'in binaya yaklaşmasıyla birlikte il binasının arka tarafında milletvekillerinin oturduğu bölüme çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Halk TV muhabiri Sahra Atilla'nın aktardığına göre, polis milletvekillerinin de bulunduğu gruba biber gazı sıktı ve arbede yaşandı.