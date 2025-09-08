Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin polis eşliğinde girdiği binadan ayrıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, polis eskortuyla girdiği İl Binası'ndan ayrıldı.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyum atanan Gürsel Tekin 12.00'de çevik kuvvetin açtığı yolla CHP İstanbul İl binasına giriş yaptı. İl binası önüne geldiğinde Tekin'e su şişleri fırlatıldı, yuhalandı ancak Tekin "Hiç önemli değil" diyerek tutumunu sürdürdü.

Bir süre lobide bekledikten sonra binanın içine girdi.

Çevik kuvvet ise binanın çevresindeki çemberi sıkılaştırarak bina içindeki direnen partililere biber gazı sıktı.

Partililerin kayyumun başkanlık katına girişini engellemek için kurduğu barikat sonucu başkanlık katına giremeyen kayyum Tekin, basın mensuplarının bulunduğu ikinci katta bekledi.

Tekin, 19.45 sıralarında yine polis eşliğinde binadan çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

