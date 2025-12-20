500 liradan satılıyor efsaneye göre ev sahibi yapıyor! Kapış kapış gidiyor

Kırmızı rengiyle aşkı, yeşiliyle umudu temsil eden kokina, yeni yıl öncesi ev ve iş yerlerinin vazgeçilmez süsü haline geldi. Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, kokinanın sadece estetik bir bitki olmadığını, taşıdığı anlamlarla da yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Bakaç, "İnsanlar yeni yıla girerken evlerini bu güzel duygularla süslemek istiyor" dedi.

EV SAHİBİ YAPMA RİVAYETİ İLGİYİ ARTIRIYOR

Kokina hakkında halk arasında yaygın olan bir inanışa da değinen Bakaç, "Rivayete göre, bir kişi kokinayı bir yıl boyunca kurutmadan saklamayı başarırsa ev sahibi olur denir. Bu bitki zaten çalı grubu olduğu için, çok sıcak olmayan bir yerde bir yıl boyunca bozulmadan kalabilir" diye konuştu. Kokinanın aslında "silcan" adı verilen bir çalı üzerine kırmızı meyvelerin tek tek el işçiliğiyle bağlanmasıyla oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

FİYATLAR 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Bu yıl satışların kasım ayı ortasında başladığını ve geçmiş yıllara göre daha erken bir talep oluştuğunu ifade eden İsmail Bakaç, sade kokina demetinin 500 TL olduğunu, süslü ve tasarımlı buketler 3.000 TL ile 5.000 TL arasında olduğunu duyurdu.

Bakaç, kokinanın tamamen el emeğiyle hazırlandığını hatırlatarak, son günlere kalındığında ürün bulmanın zorlaşabileceği konusunda vatandaşları uyardı.