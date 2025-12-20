Sabah evden çıkanlar gözlerine inanamadı: Sanki Sibirya'ydı

Kars'ta gece sıcaklıkları sıfırın altında 13 dereceye kadar düşerken, birçok sulak alan tamamen buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava etkisini hissettirdi; ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Evlerin, iş yerlerinin ve araçların camları buzla kaplanan ilçede vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile örttü.

Dondurucu soğuklar, Acısu bölgesindeki dere ve çeşmeleri de buzla kapladı.

Yurttaşlardan İsmet Çamlı, “Hava çok soğuk, Allah yardım etsin. Camlarımız eski zemheri soğuklarındaki gibi buz tuttu” dedi.

ARDAHAN

Ardahan’da da gece sıcaklıkları eksi 13 dereceye kadar düşerken, kentteki tepeler beyaz örtüyle kaplandı ve buzlanma etkili oldu. ​​​​​​​

ERZURUM

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilediği ifade edildi.