Sabah evden çıkanlar gözlerine inanamadı: Sanki Sibirya'ydı

Yayınlanma:
Kars, Ardahan ve Erzurum’da gece sıcaklıkları eksi 13 dereceye kadar düştü. Sulak alanlar, dere ve çeşmeler buzla kaplanırken, araç ve binaların camları da dondu.

Kars'ta gece sıcaklıkları sıfırın altında 13 dereceye kadar düşerken, birçok sulak alan tamamen buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava etkisini hissettirdi; ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

aa-20251220-40030179-40030175-erzurum-kars-ve-ardahanda-soguk-hava-dondurdu.jpg

Evlerin, iş yerlerinin ve araçların camları buzla kaplanan ilçede vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile örttü.

Adım adım geliyor! Meteoroloji tarihleri açıkladı: Kar yağmur ve kuvvetli fırtına...Adım adım geliyor! Meteoroloji tarihleri açıkladı: Kar yağmur ve kuvvetli fırtına...

Dondurucu soğuklar, Acısu bölgesindeki dere ve çeşmeleri de buzla kapladı.

Yurttaşlardan İsmet Çamlı, “Hava çok soğuk, Allah yardım etsin. Camlarımız eski zemheri soğuklarındaki gibi buz tuttu” dedi.

aa-20251220-40030179-40030177-erzurum-kars-ve-ardahanda-soguk-hava-dondurdu.jpg

ARDAHAN

Ardahan’da da gece sıcaklıkları eksi 13 dereceye kadar düşerken, kentteki tepeler beyaz örtüyle kaplandı ve buzlanma etkili oldu.aa-20251220-40030179-40030178-erzurum-kars-ve-ardahanda-soguk-hava-dondurdu.jpg​​​​​​​

ERZURUM

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkilediği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

