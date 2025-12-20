Kazdağlarını dümdüz edip yılın çevrecisi seçildi: Böylesi ancak Türkiye'de olur

Doğa harikası Kazdağları madencilik faaliyetleri ile katledilmeye devam edilirken madencilik faaliyeti yürüten şirkete bir de ödül verildi.

KAZDAĞLARINI DÜMDÜZ EDİP YILIN ÇEVRECİSİ SEÇİLDİ

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre; Nurol Holding’e bağlı TÜMAD Madencilik, Alamos Gold’un Türkiye iştirakını satın alarak devletin ödeyeceği 1 milyar dolarlık tazminatı engellemişti.

Kazdağları’nda kurulan maden sahası ile çöle dönüştürülen arazinin mirasını sahiplenen TÜMAD Madencilik, Çanakkale’deki altın madeniyle bölgeyi kirletmeyi sürdürürken Yılın Çevreci, Sürdürülebilirlik ve Millî Fayda Ödülü aldı. O ödülü Ticaret Bakanı Ömer Bolat bizzat verdi, TÜMAD Müdürü Hasan Yücel aldı.

TÜMAD Madencilik, ülkedeki su kaynaklarını ve ormanları yok eden vahşi madenciliğin önde şirketlerinden. Çanakkale’de altın madeni ile işleme tesisi, Balıkesir’de taşocağı ile kırma tesisi olan TÜMAD Madencilik, yaşam savunucularının yargıya taşıdığı bölgeye zarar veren birçok projeyle kamuoyunun yakından tanıdığı bir şirket.

BÖYLESİ ANCAK TÜRKİYE'DE OLUR

Son olarak Kazdağları’nda yarattığı çevre felaketiyle bilinen Kanadalı şirketi Alamos Gold’un yerli iştirakı Doğu Biga Madencilik’i 470 milyon dolara satın aldı. Böylece Kazdağları’nda ikonikleşmiş fotoğrafın çekildiği, 400 binden fazla ağacın katledildiği Kirazlı ile Ağı Dağı ve Çamyurt projelerinin tamamı TÜMAD’a devrildi.

Bu devirden hemen önce Alamos Gold’un Kirazlı’daki madende ruhsatı yenilemediği gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı açtığı 1 milyar dolarlık tahkim davasının askıya alındığı ortaya çıktı. Yani devlete açtığı 1 milyar dolarlık tazminattan vazgeçen Alamos Gold, TÜMAD’dan 470 milyon dolar alarak Türkiye’den çekildi.

TÜMAD’ın 470 milyon dolarlık yatırımı tartışma konusu olurken AKP iktidarı, teşekkürlerini iletmeye başladı. Uluslararası Çevre İletişimi Derneği (UÇİD) tarafından düzenlenen Uluslararası Çevre İletişimi Zirvesi 2025’te ödüller dağıtıldı. Yaşam savunucularının her alanda karşı karşıya geldiği şirketlere dağıtan ödüllerden birini TÜMAD Madencilik aldı. Ödül, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından TÜMAD Genel Müdürü Hasan Yücel’e takdim edildi.