Kazdağlarını dümdüz edip yılın çevrecisi seçildi: Böylesi ancak Türkiye'de olur

Kazdağlarını dümdüz edip yılın çevrecisi seçildi: Böylesi ancak Türkiye'de olur
Yayınlanma:
TÜMAD Madencilik, Alamos Gold'dan 470 milyon dolara satın aldığı maden projesiyle Kazdağlarını dümdüz edip yılın çevrecisi seçildi. Böylesi ancak Türkiye'de olur dedirten olayda tazminat detayı ve 'milli fayda' vurgusu dikkat çekerken Ticaret Bakanı Ömer Bolat ödülü bizzat verdi.

Doğa harikası Kazdağları madencilik faaliyetleri ile katledilmeye devam edilirken madencilik faaliyeti yürüten şirkete bir de ödül verildi.

KAZDAĞLARINI DÜMDÜZ EDİP YILIN ÇEVRECİSİ SEÇİLDİ

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre; Nurol Holding’e bağlı TÜMAD Madencilik, Alamos Gold’un Türkiye iştirakını satın alarak devletin ödeyeceği 1 milyar dolarlık tazminatı engellemişti.

kazdaglarini-dumduz-edip-yilin-cevrecisi-secildi-boylesi-ancak-turkiyede-olur-5.jpg

Kazdağları’nda kurulan maden sahası ile çöle dönüştürülen arazinin mirasını sahiplenen TÜMAD Madencilik, Çanakkale’deki altın madeniyle bölgeyi kirletmeyi sürdürürken Yılın Çevreci, Sürdürülebilirlik ve Millî Fayda Ödülü aldı. O ödülü Ticaret Bakanı Ömer Bolat bizzat verdi, TÜMAD Müdürü Hasan Yücel aldı.

kazdaglarini-dumduz-edip-yilin-cevrecisi-secildi-boylesi-ancak-turkiyede-olur-2.jpg

TÜMAD Madencilik, ülkedeki su kaynaklarını ve ormanları yok eden vahşi madenciliğin önde şirketlerinden. Çanakkale’de altın madeni ile işleme tesisi, Balıkesir’de taşocağı ile kırma tesisi olan TÜMAD Madencilik, yaşam savunucularının yargıya taşıdığı bölgeye zarar veren birçok projeyle kamuoyunun yakından tanıdığı bir şirket.

BÖYLESİ ANCAK TÜRKİYE'DE OLUR

Son olarak Kazdağları’nda yarattığı çevre felaketiyle bilinen Kanadalı şirketi Alamos Gold’un yerli iştirakı Doğu Biga Madencilik’i 470 milyon dolara satın aldı. Böylece Kazdağları’nda ikonikleşmiş fotoğrafın çekildiği, 400 binden fazla ağacın katledildiği Kirazlı ile Ağı Dağı ve Çamyurt projelerinin tamamı TÜMAD’a devrildi.

kazdaglarini-dumduz-edip-yilin-cevrecisi-secildi-boylesi-ancak-turkiyede-olur-3.jpg

Bu devirden hemen önce Alamos Gold’un Kirazlı’daki madende ruhsatı yenilemediği gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı açtığı 1 milyar dolarlık tahkim davasının askıya alındığı ortaya çıktı. Yani devlete açtığı 1 milyar dolarlık tazminattan vazgeçen Alamos Gold, TÜMAD’dan 470 milyon dolar alarak Türkiye’den çekildi.

kazdaglarini-dumduz-edip-yilin-cevrecisi-secildi-boylesi-ancak-turkiyede-olur-4.jpg

TÜMAD’ın 470 milyon dolarlık yatırımı tartışma konusu olurken AKP iktidarı, teşekkürlerini iletmeye başladı. Uluslararası Çevre İletişimi Derneği (UÇİD) tarafından düzenlenen Uluslararası Çevre İletişimi Zirvesi 2025’te ödüller dağıtıldı. Yaşam savunucularının her alanda karşı karşıya geldiği şirketlere dağıtan ödüllerden birini TÜMAD Madencilik aldı. Ödül, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından TÜMAD Genel Müdürü Hasan Yücel’e takdim edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Türkiye
Noterlik belgesinde yeni dönem
Noterlik belgesinde yeni dönem
Uzayın derinliklerinden gelen gizemli cisim yanı başımızdan geçti
Uzayın derinliklerinden gelen gizemli cisim yanı başımızdan geçti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın erkek arkadaşı Kervan'a silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın erkek arkadaşı Kervan'a silah çektiği görüntüler ortaya çıktı