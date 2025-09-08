Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin bina önünde!

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde siyah bir araç geldi. Araçta Gürsel Tekin'in olduğu ifade ediliyor.

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin tartışmalı bir karar ile görevden alınarak yerine Gürsel Tekin’in kayyum atanmasının ardından kriz büyüdü. Gürsel Tekin, “Ben bugün saat 12:00'de İl Başkanlığı'nda olacağım” dedi. CHP Gençlik Kolları gece destek çağrısı yaptı, İstanbul Valiliği altı ilçede eylem yasağı ilan etti. Ardından polis, il binasını bariyerlerle çevirdi. Gece çıkan arbedenin ardından birçok vatandaş il binasına giriş yapabildi. Sabah saatlerinde çevreye onlarca yeni barikat yerleştirildi.

GÜRSEL TEKİN GELDİ