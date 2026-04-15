Son dakika | Kahramanmaraş'taki okul saldırısı! Emniyet müdürü babanın ardından anne de gözaltında

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 can kaybı 20 yaralı var

Saldırının, Kahramanmaraş’ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldiği belirtildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş Valiliği, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında, 8. sınıf öğrencisi olduğunu açıkladı. Saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjör ile geldiği ve iki sınıfta ateş açtığı belirtildi. Yapılan açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin 1’inin öğretmen, 3’ünün öğrenci olduğu bildirildi.

SALDIRGANIN ANNE VE BABASI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında saldırgan öğrencinin babası olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi U. M. hakkında gözaltına alındı. Gazeteci İhsan Yalçın'ın aktardığına göre babanın ardından saldırganın annesinin de gözaltına alındığı ifade edildi. (DHA)