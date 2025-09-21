Son dakika | Kabataş-Bağcılar hattı durduruldu

Son dakika | Kabataş-Bağcılar hattı durduruldu
Yayınlanma:
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı, arıza nedeniyle durdurulurken, seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

"SEFERLER KABATAŞ-SULTANAHMET VE YUSUFPAŞA-BAĞCILAR İSTASYONLARI ARASINDA YAPILIYOR"

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

