Son Dakika | İzmir'de selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'ndan acı haber
Yayınlanma:
İzmir Foça'da selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bulundu.
İzmir'in Foça ilçesi, son yılların en şiddetli sel felaketlerinden biri ile karşı karşıya kaldı. Yoğun yağışın ardından dereler taştı, birçok ev su altında kaldı, araçlar sele kapılarak sürüklendi. Sürücüler yollarda mahsur kaldı.
Sel sırasında kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun da hayatını kaybettiği açıklandı. Kaptanoğlu, ormanda mantar topladıktan sonra otomobiliyle evine dönüyordu. Bucak Deresi üzerindeki köprüden geçmek isterken aracının çamura saplandığı öğrenildi. Kaptanoğlu'nun cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşıldı.