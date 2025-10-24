Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!

İzmir’in Foça ilçesinde, geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketi, cadde ve sokakları göle döndürürken birçok ev ve işyerinde su baskınları yaşandı. Sel sularına kapılarak kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nu arama çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın yardım çağrısıyla alay etti.

İzmir’in Foça ilçesi, meydana gelen sel felaketi nedeniyle kabusu yaşadı. Yoğun sağanak yağışın neden olduğu felakette, cadde ve sokaklar göle dönerken birçok noktada su baskınları yaşandı.

1 KİŞİ SELDE KAYBOLDU!

Geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinde, 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu sulara kapılarak kaybolurken Kaptanoğlu’nu arama çalışmaları ikinci gününde 43 dalgıç ile suda, 80 personel ile kıyıda arama çalışmaları devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI YARDIM ÇAĞRISIYLA ALAY ETTİ!

Sel felaketi nedeniyle Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, ilçenin olağanüstü bir durum yaşadığını ifade ederek yardım çağrısında bulundu. Fıçı, "Foça, olağanüstü bir hal yaşıyor. Ciddi bir sel baskını ile karşı karşıyayız. Herkesi destek olmaya davet ediyorum. Foça’nın şu anda yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Fıçı’nın yardım çağrısı yaptığı videoyu alıntılayan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur ise, yardım çağrısıyla alay etti. Sosyal medya hesabından, Foça Belediyesi’nin iletişim numarasını paylaşan Cesur, “Abla Belediyeyi arasana” ifadelerini kullanarak yardım çağrısıyla dalga geçti.

