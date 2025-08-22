Balıkesir Sındırgı'da 15.21'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin İzmir'de de hissedildiği belirtildi. AFAD konuya ilişkin internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre yerin 5.5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

İlk belirlemelere göre; bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Balıkesir Sındırgı'da geçtiğimiz günlerde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde 1 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca deprem nedeniyle çok sayıda yapının zarar gördüğü ifade edilmişti.