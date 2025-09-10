Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölüler var!

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Ergül (46) idaresindeki otomobil ile Ercan Dilekçi (56) kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada Ergül ile Dilekçi otomobillerde sıkıştı. İhbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde iki sürücünün de hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücülerin cenazeleri, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.