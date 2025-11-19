Son dakika| İstanbul açıklarında gemide zehirlenme! 1 mürettebat hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İstanbul açıklarında gemide zehirlenme. Gemide bulunan bir mürettebat hayatını kaybetti. Zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alındı.

İstanbul açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme olayı yaşandı. Valiliğin açıklamasına göre, zehirlenme olayının ilk belirlemelere göre, soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülüyor.

Olay, Marmara Denizi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın (Yassıada) 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde meydana geldi.

Saat 17.30 sıralarında gelen ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD KRBN ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre tankerin soğuk tankında meydana gelen sızıntıdan kaynaklandığı düşünülürken olayda Rus vatandaşı 1 mürettebat öldüğü, zehirlenen 2 mürettebat ise gözetim altına alındığı bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

19.11.2025 Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde meydana gelen zehirlenme ihbarına ilişkin basın açıklamamız…

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tanker gemisinde meydana gelen zehirlenme olayına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "19.11.2025 günü saat 17.30 sıralarında İstanbul ilimiz Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanhkie isimli gemide zehirlenme ihbarı alınması üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. İlk belirlemelere göre yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralanmış olduğu belirlenmiş olup, soruşturma işlemleri hayatını kaybeden ve muhtemel sorumluların yabancı uyruklu olmaları nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usulü işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

