Son dakika | Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 15 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli olarak 7 farklı ilde gerçekleştirilen ve Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirketin hisselerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına dayanan operasyonda adli süreç tamamlandı. Manipülatif eylemlerle haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİYEYE SEVK VE MAHKEME KARARI

Emniyetteki sorgu ve işlemleri sona eren 17 şüpheli, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar hakkında karar verildi. Hakimlik, şüphelilerden 15’inin tutuklanmasına hükmederken, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDAKİ HİSSELER VE İDDİALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına göre, manipülatif eylemlerin odağında Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisseleri yer alıyor. Soruşturma makamları, şüphelilerin söz konusu hisseler üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerle piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiası üzerinde duruyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede soruşturmanın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu" tarafından yürütüldüğünü duyurdu. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" maddeleri bulunuyor.

MANİPÜLASYON YÖNTEMLERİ: MALİ TABLOLAR VE ASILSIZ BEYANLAR

Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin izlediği yöntemlere dair detaylara da yer verildi. Zanlıların; şirketin mali tablolarını manipüle ettikleri, gerçeğe aykırı beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirmeye çalıştıkları, organize bir şekilde hareket ederek hisse fiyatlarını yapay olarak yükseltip düşürdükleri belirtildi. Ayrıca, birbirleriyle bağlantısı olmayan kişileri bir araya getirerek kamuoyunda sahte bir güven ortamı oluşturmaya çalıştıkları ve bu yolla ekonomik güveni zedeledikleri kaydedildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON VE FİRARİLER

Haksız yoldan elde edilen gelirlerin kaynağını gizlemek için çeşitli finansal işlemler yaptığı değerlendirilen toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyonkarahisar ve Aydın illerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonda 17 kişi yakalanırken, hakkında yakalama kararı bulunan diğer şüphelilerin aranmasına devam edildiği bildirildi.

DELİLLERİN TOPLANMASI VE MALİ TAKİP

Soruşturma sürecinde, şüphelilerin örgüt içerisindeki hiyerarşik konumlarının belirlenmesi, dijital ve finansal delillerin ele geçirilmesi amacıyla adreslerde kapsamlı aramalar yapıldı ve suç delillerine el konuldu. Açıklamada, suçtan kaynaklanan gelirlerin izinin titizlikle sürüldüğü vurgulandı.

Başsavcılık, soruşturmanın temel amacının mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin yasal ekonomik sisteme entegre edilmesinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm boyutlarıyla deşifre edilmesi olduğunu belirtti. Soruşturmanın çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.