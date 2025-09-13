Son Dakika|İmamoğlu'nun dün çekilen mahkeme görüntülerine soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün görülen 'diploma' davasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık, ses ve görüntüleri 'yetkisiz' olarak kayda alan veya nakleden kişi ve kişiler hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/381 esas sayılı dava dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan yürütülen yargılama kapsamında;

İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumunda 12.09.2025 tarihinde yapılan duruşma esnasında, duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 286. maddesi kapsamında 'Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu' kapsamında re’sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ÇAĞRI YAPMIŞTI!

İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki gelmişti.

Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşıma İmamoğlu'nun mahkeme salonunda bir videosunu ekleyerek, şunları yazmıştı:

"Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!? Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!"