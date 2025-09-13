Son Dakika|İmamoğlu'nun dün çekilen mahkeme görüntülerine soruşturma!

Son Dakika|İmamoğlu'nun dün çekilen mahkeme görüntülerine soruşturma!
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun dün görülen 'diploma davasında' çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolara ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dün görülen 'diploma' davasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık, ses ve görüntüleri 'yetkisiz' olarak kayda alan veya nakleden kişi ve kişiler hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2025/381 esas sayılı dava dosyasında sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan yürütülen yargılama kapsamında;

İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumunda 12.09.2025 tarihinde yapılan duruşma esnasında, duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK’nın 286. maddesi kapsamında 'Ses veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu' kapsamında re’sen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla kolluk birimlerine müzekkere yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI ÇAĞRI YAPMIŞTI!

İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki gelmişti.

Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşıma İmamoğlu'nun mahkeme salonunda bir videosunu ekleyerek, şunları yazmıştı:

"Bu bir duruşma mı yoksa bir film sahnesi mi? Ben böyle bir rezillik görmedim. Nasıl bir mahkeme bu!? Sayın Adalet Bakanımızın gerekeni yapacağından şüphem yok!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Türkiye
Yusuf Tekin mülakat tartışmalarına yanıt verdi: Haksızlık yapıldığını düşünen dava açsın
Yusuf Tekin mülakat tartışmalarına yanıt verdi: Haksızlık yapıldığını düşünen dava açsın
TIR ışıklarda bekleyen içi yolcu dolu minibüse çarptı!
TIR ışıklarda bekleyen içi yolcu dolu minibüse çarptı!
Elektrik panosundaki patlama kamerada
Elektrik panosundaki patlama kamerada