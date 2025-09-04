Son Dakika | İmamoğlu'ndan kongre başvurusu

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkeme kararıyla iptal edilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılması için notere başvuruda bulundu.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılması için notere başvurdu.

CHP İSTANBUL'A KAYYUM KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesine karar verdi. Kararla birlikte CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alınarak yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsan atandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, YSK yerine mahkeme tarafından verilen kararı tanımadıklarını ifade etti.

İMAMOĞLU'NDAN KAYYUMA KARŞI HAMLE

Kayyum kararı sonrasında CHP Yönetimi delegelerle birlikte notere İstanbul İl Kongresi'nin yapılması istemiyle dilekçe verdi. Çok sayıda delegelerin katılım sağladığı imza kampanyasına tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılması için notere başvurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

