Son Dakika | İmamoğlu: CHP içi kavga değil açık bir müdahale var

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Başkanlığı'nın Gürsel Tekin için polis ablukasına alınmasına tepki gösterdi. Tekin'in kayyum olarak atanmasının, parti içi mesel olmadığını belirten İmamoğlu "CHP içi kavga yoktur, iktidarın yargı ve polis zoruyla CHP’ye karşı kalkıştığı açık bir müdahale vardır." dedi.

"Demokrasinin, hukukun ve çok partili hayatın alenen yok edilmek istendiği bir utanç sürecini yaşıyoruz. Bu utanç, Cumhuriyeti ve demokrasiyi tehdit eden iktidara aittir. CHP içi kavga yoktur, iktidarın yargı ve polis zoruyla CHP’ye karşı kalkıştığı açık bir müdahale vardır. Partimizin bütün kongre süreçleri YSK gözetimi ve onayında gerçekleştirilmiştir. YSK’yı görmezden gelerek, Anayasa’yı hiçe sayarak verilen kararların ne hukuk ne de millet nezdinde kıymeti vardır. Hukuksuz müdahalelere kalkışanlar, CHP üzerinden milleti teslim almaya çalışmaktadır. Ancak aziz milletimiz asla teslim olmayacaktır. Mücadeleyle dolu şanlı tarihimiz bize yol göstermeye devam edecektir. Müdafaa-i Hukuk ruhu her zamankinden canlıdır. Milletin iktidarı kurulana kadar bize durmak, yorulmak, vazgeçmek yoktur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için azim, kararlılık ve cesaretle cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyüterek devam ettireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, aziz milletimiz bizimledir. Biz kazanacağız, millet kazanacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

