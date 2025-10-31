Son dakika | İbrahim Özkan serbest bırakıldı

Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturmasında bugün dikkat çeken bir gözaltı haberi geldi.

İYİ Parti'den İBB Meclis Üyesi iken son yerel seçimde Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklayarak CHP'ye katılan İbrahim Özkan, sabah saatlerinde İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun danışmanlığını da yapan Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Özkan, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"BİRAZ UZUN BİR SÜREÇTİ, YOĞUNDU"

Serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Özkan, şunları söyledi:

“Sabah evin kapısına polis memuru arkadaşlar geldi. Herhangi bir arama vs. yapılmadı. Gayet kibar, gayet nazik davrandılar. Özellikle Mali Polis’in tavrını çok beğendim. Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür ediyorum. Akabinde adliyeye geldik. Biraz uzun bir süreçti, yoğundu. Sonra bir takım sorular sordular. Sayın İmamoğlu’nu nereden tanıyorsunuz, ilişkiniz ne diye sordular. Sayın Ongun Bey’i de sordular. Ardından Sayın Fatih Keleş’i de... Bu sorulara, ben farklı bir siyasi partinin grup başkan vekili olduğumu, o dönemde bunların mesai arkadaşımız olduklarını; yaklaşık 5 yıl önce tanıştığımızı belirttim. 2023 itibariyle İYİ Parti’den ayrıldım. Şu an görevime ve işime döndüğümü söyledim. Bana “serbestsiniz” dediler; ben de çıktım, geldim, karşınızdayım.

“FARKLI UYGULAMALAR VAR AMA BANA YAPILAN ONUR KIRICI BİR UYGULAMA DEĞİLDİ”

'Casusluk' soruşturması ile ilgili herhangi bir soru yöneltilmedi. Yalnızca bu insanlarla nereden tanıştığım, ilişkimizin ne olduğu gibi sorular soruldu. O dönemde kurulduğumuz için kendileriyle tanıştığımızı, ilişkinin bu seviyede olduğunu ve herhangi bir ticari faaliyetimiz bulunmadığını söyledim. Herhangi bir adli tedbir uygulanmadı; mahkemeye sevk de edilmedik. Sabah geldik, bu saate kadar bekledik. Allah herkesin yardımcısı olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz; farklı uygulamalar var ama bana yapılan onur kırıcı bir uygulama değildi. Çağrılsam zaten gelirdim. Sabahın köründe polisin evimize gönderilmesine gerek yoktu; ama devletin çağrısına her zaman giderim. Devlete veremeyeceğimiz hiç bir hesabımız yok. Sorulara bütün samimiyetimizle cevap verdik. Zannederim yeterli oldu ki Sayın Savcı bizi serbest bıraktı.”

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

1975 Trabzon Köprübaşı doğumlu olan İBB Başkan Danışmanı İbrahim Özkan, Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı.

Özkan 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu, 2017 yılında İYİ Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı.

2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Meclis Üyesi olan İbrahim Özkan, İBB Başkan Danışmanı olarak görevine devam ediyor.

