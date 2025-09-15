Son Dakika | HKP Genel Başkanı hakkında karar

Son Dakika | HKP Genel Başkanı hakkında karar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika haberi... HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut hakkında, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla ev hapsi verildi.

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, gece yarısı, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" iddiasıyla İstanbul'daki evinden gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Ankut hakkında savcılık, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Nurullah Efe hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

"GAK DİYENE SORUŞTURMA GUK DİYENE TUTUKLAMA"

Ankut hakkındaki ev hapsi kararını sosyal medya hesabından eleştiren CHP'li Burhanettin Bulut, şu ifadelere yer verdi:

"Gak diyene soruşturma guk diyene tutuklama! Oldu olacak herkesin ağzını bantlayın, siyaseti de yasaklayın! HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a 'cumhurbaşkanına hakaret' davasında ev hapsi kararı verilmesi kabul edilemez. Eleştiri suç değildir, kimse de eleştiriden muaf değildir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

